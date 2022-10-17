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الإثنين، 17-10-2022 12:20 م

توقعات بانخفاض أسعار الصوبات 8% بالاسواق المحلية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
توقّع ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي انخفاض أسعار المدافئ التي تعمل على الوقود والكهرباء من 5 إلى 8% خلال الموسم الحالي، بسبب انخفاض تكاليف الشحن عالمياً.

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وأضاف الزعبي، اليوم الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن حجم استيراد المدافئ بأنواعها انخفض خلال الموسم الحالي بسبب توافر البضائع المُخزنة من العام الماضي .


وتوقع أن تصل نسبة انخفاض المستوردات من المدافئ بنسبة 25% خلال فصل الشتاء المقبل مقارنة بالأعوام السابقة ، منوهاً إلى أن جميع بضائع الشتاء تصل إلى المملكة خلال أيلول وتشرين الأول الحالي.

 

وقال إن تجار القطاع سيلحق بهم خسائر مادية نتيجة توافر كميات من الاجهزة الكهربائية كبيرة الحجم بسبب ارتفاع قيمة الشحن سابقاً .

 

وأشار أنه تم المطالبة بتخفيض قيمة الرسوم الجمركية من الجهات المعنية وذلك لانه المدافئ تخص الطبقة المتوسطة والفقيرة من المجتمع علماً أن الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على المدافئ بانواعها قد تصل إلى 50%.

 

 




 

 


 

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