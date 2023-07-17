توقع رفع الفائدة في الأردن من جديد ربع نقطة نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع الخبير المالي الدكتور حسام عايش، أن ترتفع أسعار الفائدة في الأردن مع نهاية الشهر الحالي بمعدل ربع نقطة مئوية.

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وأضاف عايش لـ" الوكيل الإخباري" أن هذا الرفع سيأتي بعد أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة لمرة أو مرتين على الأقل هذا العام، موضحاً أن رفع الفائدة الشهر الحالي يأتي لضبط الانخفاض الملحوظ على التضخم في الولايات المتحدة.



ونوه إلى أن رفع الفائدة في الأردن يأتي لأسباب تتعلق بأسعار ومعدلات ربط الدينار بالدولار، والحفاظ على هوامش الصرف، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي.



وأضاف عايش أن التضخم في الأردن 90% منه مستورد، نتيجة استيراد أغلب السلع لا سيما المواد الغذائية والمشتقات النفطية.



ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل التضخم في الأردن لشهر حزيران الماضي 1.7%، أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع للنصف الأول من العام الحالي ليصل الى 108.55 .



يذكر أنه من المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي في 26 تموز الحالي ويتخذ قرارا حيال أسعار الفائدة، بعد ان قرر تثبيتها الشهر الماضي.