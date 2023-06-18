كلنا الأردن تنظم دورة التربية الإعلامية بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن فرع الكرك اليوم الأحد، دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة شباب وشابات من مختلف ألوية المحافظة.



وأكد منسق الفرع عدي الحمايدة، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والإشاعات.

اضافة اعلان