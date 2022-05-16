الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تساقط حمولة تريلا من الأخشاب على طريق الـ 100

تراجع أسعار النفط عالميا

اللبنانيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية

الجيش يعلن فتح باب التجنيد اعتباراً من اليوم - تفاصيل

حزب القوات اللبنانية يعلن فوزه بـ20 مقعدا بالانتخابات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

توقع وصول أول رحلة جوية من صنعاء إلى عمّان الاثنين في إطار الهدنة

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

الملك سلمان يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

بلدية عجلون تدعو المتنزهين لوضع النفايات بالأماكن المخصصة

الإثنين، 16-05-2022 06:20 ص

توقع وصول أول رحلة جوية من صنعاء إلى عمّان الاثنين في إطار الهدنة

طائرة 3


الوكيل الإخباري - يتوقع أن تصل أول رحلة جوية من صنعاء إلى عمّان يوم الاثنين، وفق ما أفاد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأحد هيثم مستو، وذلك في إطار هدنة لوقف العمليات العسكرية في اليمن بين تحالف تقوده السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة.اضافة اعلان


وقال مستو لـ"المملكة"، "تم منح الخطوط اليمنية التصريح للقيام برحلات من صنعاء إلى عمّان وبالعكس. (الاثنين) تصل الرحلة الساعة الواحدة ظهرا".

وفي 24 نيسان/أبريل الماضي أعلنت شركة الخطوط اليمنية عن تأجيل أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بسبب عدم الحصول على "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وحينها كان يفترض أن تصل أولى الرحلات الجوية إلى مطار الملكة علياء الدولي. وأوضح مستو أن "الخطوط اليمنية أبلغتنا بإلغاء الرحلة السابقة".

وأكّد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إعادة جدولة أول رحلة بين صنعاء وعمّان.

وقال في بيان نشرته السفارة اليمينة في عمّان: "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الأممي وتعاون معهود من أشقائنا في الأردن، أعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء. تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل أنحاء اليمن ستبقى همنا الأول".

وفي 2 نيسان/أبريل الماضي دخلت هدنة في اليمن حيز التنفيذ، أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وتستمر لشهرين قابلة للتمديد تتضمن وقفا للعمليات العسكرية بين التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

وينص أحد بنود الهدنة على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية".

وأكد مستو أن الخطوط الجوية اليمنية "ما زالت مستمرة (بتسيير) رحلات من مطارات باليمن مثل عدن وسيئون" إلى عمّان.

ويعيش اليمن حربا منذ عام 2014، تسببت بمقتل آلاف المدنيين. وتقول الأمم المتحدة، إن الأزمة الإنسانية في هذا البلد هي "الأسوأ في العالم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدوريات الخارجية 2

تساقط حمولة تريلا من الأخشاب على طريق الـ 100

الجيش 2

الجيش يعلن فتح باب التجنيد اعتباراً من اليوم - تفاصيل

520229195826249541861

بلدية عجلون تدعو المتنزهين لوضع النفايات بالأماكن المخصصة

w

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

www

افتتاح معرض تشكيلي للفنان العراقي علي طالب

وزارة الخارجية - Copy

الخارجية توضّح حول اختيار ملحقين دبلوماسيين جدد

أخبار متعلقة
w

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

520221492315607252875

كريشان يقدِّم العزاء باسم الحكومة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

IMG_2802

إنقاذ طفل علق داخل مركبة والده في عمّان

6278f3a309e47

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي

627627c0a1e4b

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

main_image5f1d40a8b8108

إعلان أماكن مصليات عيد الفطر - أسماء