توقف عمل تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري-

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أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليومي الجمعة والسبت المقبلين، بسبب الظروف الجوية السائدة.وقالت المجموعة، في بيان، إن هذا التوقف المفاجئ جاء بسبب عدم الإمكانية لتشغيل تلفريك عجلون خلال فترة اليومين القادمين بسبب المنخفض الجوي الجديد وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة وحفاظا على سلامة الزوار.ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.وبحسب أحدث البيانات، فإن الأردن يتأثر بمنخفض جوي جديد مصنف من الدرجة الثالثة مترافق مع كتلة هوائية باردة، ويكون الطقس بارد وغائم وماطر على فترات مع تشكل الضباب فوق الجبال.