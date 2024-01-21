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الأحد، 21-01-2024 11:54 ص

2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

قال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أمجد الوديان ، أن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ 2718 زائراً  خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي .اضافة اعلان


واضاف الوديان بتصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن تلفريك عجلون شهد حركة نشطة من المواطنين نهاية الاسبوع الماضي تزامناً مع الارتفاع على درجات الحرارة والاجواء الدافئة .

وبلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي 270 ألف زائر، منهم 256 ألف أردني، و14 ألف زائر غير أردني، بحسب بيانات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

 




 

 


 

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