2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



قال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أمجد الوديان ، أن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ 2718 زائراً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي . اضافة اعلان





واضاف الوديان بتصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن تلفريك عجلون شهد حركة نشطة من المواطنين نهاية الاسبوع الماضي تزامناً مع الارتفاع على درجات الحرارة والاجواء الدافئة .



وبلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي 270 ألف زائر، منهم 256 ألف أردني، و14 ألف زائر غير أردني، بحسب بيانات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

