توقيع اتفاقيات لدعم 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات

الوكيل الاخباري-

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جرى في غرفة صناعة الأردن، الخميس، توقيع اتفاقيات مع 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات/ المرحلة الأولى، والتي تتمثل بإعداد دراسات سوقية معمقة لأسواق دولية وإقليمية مستهدفة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.وتأتي هذه الجهود كجزء لا يتجزأ من تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تسريع الصادرات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون مع شركة بيت التصدير في تشرين الثاني من العام الماضي بقيمة تبلغ خمسة ملايين دينار.وقال الشمالي خلال حفل التوقيع، إن الحكومة تولي قطاع الصناعة جل الرعاية والاهتمام إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والسياسات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.وأضاف أن برنامج تسريع الصادرات جاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير ويستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة في الحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأسواق المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية وجاهزيتها التصديرية.وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى تتمثل في دعم دراسات السوق، والمرحلة الثانية تتمثل في دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.