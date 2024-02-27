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الثلاثاء، 27-02-2024 10:40 ص

الشمالي من أبوظبي: يجب تعزيز النظام التجاري العالمي

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الوكيل الإخباري - شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي بدأ أعماله في أبوظبي يوم أمس ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تسهيل التجارة العالمية.اضافة اعلان


ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

وأكد الشمالي تقدير المملكة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر، والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وقال خلال كلمة له في المؤتمر:" أنه مع دخول العام الـ 30 من إنشاء منظمة التجارة العالمية تقتضي الحاجة لمواصلة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال الإصلاحات في المنظمة لإبقاء الإجراءات مفتوحة وشاملة وشفافة تلبي مصالح جميع أعضائها".

ويضم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر السفير الأردني في أبو ظبي نصار الحباشنة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومسؤولين.

ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات عددا من وزراء الصناعة والتجارة العرب وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاقها للفترة المقبلة.

 




 

 


 

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