الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

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الخميس، 29-02-2024 02:05 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش الذي يصادف غدا الجمعة تُظهِر العدد الصادر بتاريخ 3 آذار عام 1956 من جريدة فلسطين، الذي يحمل خبر تعريب قيادة الجيش الأردني إثر قرار جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه القاضي بذلك.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يظهر في الصفحة الرئيسة للوثيقة المانشيت الرئيس الذي يشير إلى قرار تعريب قيادة الجيش، مشيرا إلى أن العدد حمل عدة أنباء متصلة بهذا الشأن تظهر الانزعاج البريطاني والأجنبي من القرار، مقابل السرور والراحة العربية له.


وأضاف، إن الوثيقة تظهر أيضا الفرح الأردني الكبير بهذا القرار الملكي، من خلال التهاني والتبريكات التي تبادلها الأردنيون فرحا به؛ باعتباره حدثا يدل على أصالة القيادة الهاشمية وعروبتها وتأصيلها للرواسي العروبية في جميع مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 




 

 


 

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