توقيع محضر التعاون المشترك السادس بين القوات المسلحة الأردنية والمصرية

الوكيل الإخباري - وقعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، في مبنى القيادة العامة، محضر التعاون المشترك السادس مع نظيرتها المصرية.

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ويأتي توقيع المحضر استمراراً للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة الشقيقة والصديقة.



ويهدف المحضر الذي وقعه مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، وعن الجانب المصري نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية اللواء خالد صلاح أحمد صادق، وبحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري المصري في عمان، إلى زيادة التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التحديث والتطوير في المجالات العسكرية في البلدين الشقيقين.