توقيع مذكرة تفاهم بين التعاونية الأردنية وجمعية مربي الأسماك

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "مربي الأسماك والأحياء البحرية" .



وذلك بهدف تقديم المساعدة للجمعيات التعاونية ذات النشاط الزراعي المتعلق بالاستزراع السمكي أو الصيد البحري، والأعضاء في مجال تحسين بيئة وآلية العمل، وتوفير التدريب والتطوير بما يعزز من دورها في خلق فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التي تنفذها التعاونيات.



ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة مديرها العام عبدالفتاح الشلبي، وعن الجمعية رئيسها المهندس محمد شاهين.

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