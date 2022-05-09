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الإثنين، 09-05-2022 04:57 م

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

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الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ستة من موظفي المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الاصلاح من بينهم المدير العام السابق ومندوب ديوان المحاسبة والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر حيث بلغت قيمة اختلاساتهم حوالي ثلاثة ملايين دينار. اضافة اعلان


مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بيّن أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه اليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وابرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم ومن ثم تجييرها بأسماء اقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها الى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها. 

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية . 

يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي  كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق الى النيابة العامة .

 




 

 


 

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