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الإثنين، 18-04-2022 04:27 م

الجازي: لا مخالفات تستوجب إحالتها لمكافحة الفساد في آذار

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الوكيل الإخباري - عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعه الشَّهري اليوم الاثنين، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النَّجداوي وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.اضافة اعلان


وناقش الفريق خلال الاجتماع، الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر آذار الماضي، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – 25 استيضاحاً في 17 جهة، تمَّ اتّخاذ جميع الإجراءات لتصويبها على الفور.

ولفت الجازي إلى أنَّ المخالفات المرتكبة لم تستوجب إحالة أيّ استيضاح إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، موضحاً أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات تمحورت حول التغاضي عن تحصيل إيرادات مستحقَّة لصالح الخزينة، وصرف نفقات بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النَّافذة؛ مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.

كما لفت الجازي إلى وجود استيضاحات تتعلَّق بعدم التزام بعض الوحدات الحكومية بتوريد الفوائض الماليَّة لديها إلى الخزينة، والتغَّاضي عن تطبيق قرار لمجلس الوزراء يتعلَّق بتعديلات تعريفة البيانات الجمركيَّة، بالإضافة إلى عدم استيفاء رسوم وضرائب نصَّ عليها القانون، ووجود تفاوت ما بين الأرصدة الفعليَّة والأرصدة الدفتريَّة في إحدى المؤسَّسات.

وأشار إلى وجود استيضاحات أخرى تتعلَّق باستلام عطاءات رغم وجود مخالفات فنيَّة، والتأخُّر في استلام عطاءات أخرى، وإقامة مشاريع رغم عدم وجود مستفيدين، بالإضافة إلى مخالفات إداريَّة تتعلَّق بترقية موظَّفين، وصرف مكافآت وحوافز دون وجه حقّ.

 




 

 


 

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