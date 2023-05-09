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الثلاثاء، 09-05-2023 03:32 م

ثقافة الطفيلة تطلق فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام 2023

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الوكيل الاخباري- أطلقت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023، لشهر أيار الحالي، بتنظيم من مؤسسات وجمعيات وأفراد من المجتمع المحلي.

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وقال مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، اليوم الثلاثاء، إن جميع الفعاليات ستقام في بلدتي الحسا وجرف الدراويش، وإسكان الشركة.
وأضاف أن برنامج المدن الثقافية يحمل رؤية الوزارة وفق منظومة ثقافية وطنية، تحمل معها رسالة التاريخ والمنوط به من تراث الإنسان والمكان، مشيرا إلى أن لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية يأتي بطابع ثقافي تراثي يعكس الجذور التاريخية للمنطقة.


وأشار إلى أن المشاريع المقدمة للواء الحسا سيعلن عن قبولها أولا بأول حال عرضها على اللجان المختصة وإقرارها من قبلهم.
واشتملت الفعاليات على برامج تدريبية ومسابقات ثقافية ومهرجانات للأطفال، وندوات متخصصة لذوي الإعاقة.

 




 

 


 

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