الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 05:17 م

فاعليات بالطفيلة : الشباب الرابح الأكبر من مخرجات اللجنة الملكية للتحديث

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الوكيل الاخباري - أكدت فاعليات رسمية وشبابية وأكاديمية في محافظة الطفيلة، أن الرابح الأكبر من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هم شباب الوطن، بعدما أتاحت لهم الأسباب الضامنة لمشاركتهم في العملية السياسية.

وعبرت هذه الفاعليات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية والحرص الدائم من جلالته للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني في العمل السياسي الشبابي، وتطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات السياسية، وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية والقوانين الناظمة.

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