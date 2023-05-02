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الثلاثاء، 02-05-2023 09:34 ص

فصل الكهرباء اليوم عن مناطق في الطفيلة والكرك والأغوار الجنوبية - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة وفي لواء الأغوار الجنوبية والكرك اليوم الثلاثاء.

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وبينت الشركة في بيان لها، أن فصل التيار عن مناطق في الطفيلة بدأ اليوم من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 4 عصرا، ويشمل مناطق: آبار زيده


وأضافت أن سبب الفصل عمل صيانة شاملة للشبكة القائمة في تلك المنطقة.

وفي لواء الاغوار الجنوبية (منطقة غور الحديثة) تم فصل التيار من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 2 ظهراً، ويشمل مناطق: غور الحديثة / غور المزرعة البلد / آبار البوتاس / تفريعة طريق النعام / تفريعة شريف المجالي - زراعي


وفي محافظة الكرك، سيتم فصل التيار من الساعة 10 صباحا الى الساعة 4 عصراً، ويشمل الفصل مناطق: محطة مياه السلطاني / آبار السلطاني / أبراج الاتصالات / بلدة السلطاني / مركز صحي السلطاني / الأشغال العامة السلطاني / مركز دفاع مدني السلطاني / مياه الأبيض / جاما / الأبيض ومخالط الاسمنت / المحطة الأمنية - الأبيض ).

 




 

 


 

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