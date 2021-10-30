جابر: الأردن ينفق 2.5 مليار دينار سنوياً لتوفير الخدمات الصحية

الوكيل الاخباري–

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قال وزير الصحة السابق سعد جابر إنّ “الأردن ينفق 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهذه نسبة مرتفعة”.وأوضح في حديث له، خلال مؤتمر نحو تغطية صحية شاملة في الأردن 2021 والذي يعقد في البحر الميت أن الحكومة ستدعم اشتراكات التأمين الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة.وأشار إلى أن الوزارة تنفق 2.5 مليار دينار سنوياً؛ لتوفير خدمات صحية مميزة للمواطنين، وإضافة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي يشمل كافة المواطنين.ويعقد المؤتمر برعاية، رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز؛ ومشاركة أطباء من القطاعيين العام والخاص والخدمات الطبية.