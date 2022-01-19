جامعات تعلن تعليق دوامها الأربعاء والخميس - تحديث مستمر

الوكيل الإخباري - أعلنت عدة جامعات تعليق دوامها لليوم الأربعاء وتأخير دوام غد الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة.

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وقرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الأستاذ الدكتور عمر نواف المعايطة تعليق دوام يومي الأربعاء والخميس، نظرا للحالة الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة.

كما تقرر ارجاء الامتحانات النهائية المقررة الأربعاء والخميس إلى يومي 28 و29-1-2022.

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وقررت الجامعة الأردنية تعليق الدوام الرسمي للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لليوم الأربعاء بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بسبب الظروف الجوية السائدة.



ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، متمنيا السلامة للجميع.



وتم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم والتي تبدأ الساعة الثالثة عصرا إلى موعد سيتم الاعلان عنه لاحقا على أن تستمر الإمتحانات التي تبدأ قبل الساعة الثالثة.

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وقرر رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشة، تعليق الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة لليوم الأربعاء، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا، وتأجيل الامتحان المقرر للطلبة من الساعة 02:00 إلى 3:30، الى يوم الخميس الموافق 10/2/2022.



وقرر أيضا تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الخميس، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم، وتأجيل كافة الامتحانات النهائية في اليوم المذكور إلى يوم الخميس الموافق 10/2/2022.

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وقررت جامعة مؤتة تأجيل الامتحانات المتبقية (ما بعد الجلسة الأولى والتي ستبدأ الساعة العاشرة) لليوم الأربعاء، وتنقلها إلى يوم الأحد الموافق 30 كانون الثاني/يناير الحالي.



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وقرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم تعليق الدوام لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022، عند الساعة الثانية من بعد الظهر بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين في الجامعة.



ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

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كما قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة تعليق الدوام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً، وارجاء دوام الطلبة والعاملين في الجامعة ليوم غدٍ الخميس ٢٠ / ١ //٢٠٢٢ إلى الساعة العاشرة صباحاً.



واستثنى القرار الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.



وجاء القرار نظرا للظروف الجوية السائدة.

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وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، تعديل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2021-2022، والتي تبدأ في الفترة الزمنية من الساعة (03:00 مساء فما بعد) لليوم الأربعاء، بحيث تصبح مواعيد هذه الامتحانات في تاريخ 10 شباط/فبراير المقبل.



وقرر أيضا، تأجيل الامتحانات النهائية التي كانت ستعقد خلال الفترة من الساعة (08:00 صباحا) ولغاية الساعة (10:00 صباحا ) ليوم غد الخميس، لتصبح في تاريخ 10 شباط/فبراير المقبل.

وقررت جامعة البلقاء التطبيقية، تأجيل امتحانات التأهيل لغايات التجسير لطلبة الدبلوم المتوسط المقررة ليوم غد الخميس، بسبب الأحوال الجوية السائدة، وسيتم التواصل مع الطلبة المعنيين من قبل وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة لتحديد موعد آخر لتقديم الامتحانات المؤجلة.



واعلنت جامعة البلقاء، بأنه سيتم تحديد موعد آخر لطلبة الماجستير الذين لن يتمكنوا من تقديم الامتحانات الوطنية المكافئة المعلن عنها، لليوم الأربعاء، من خلال التواصل مباشرة مع الطلبة المعنيين من قبل وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

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وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، ونظرا للأحوال الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، تعليق الدوام لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.



كما دعت الجامعة طلبتها إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، لمعرفة مواعيد امتحاناتهم النهائية التي كانت مقررة في هذا التوقيت وما بعده، والتي سيتم تحديدها وجدولتها من جديد عبر الموقع الإلكتروني.

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وقرر رئيس جامعة آل البيت هاني الضمور تأخير الدوام يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية السائدة.



وستكون بداية الدوام عند الساعة العاشرة صباحا باستثناء من تتطلب طبيعة عمله غير ذلك وتنتهي في تمام الرابعة باستثناء من تتطلب أعماله التأخر مع الطلبة.



كما قرر الضمور تعديل أوقات الامتحانات يومي الأربعاء والخميس بحيث تصبح الجلسة الاولى من 10 - 12والجلسة الثانية من الساعة 12:15 حتى الساعة 2:15، في حين تبدأ لجلسة الثالثة من الساعة 2:30 حتى الساعة 4:30.

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وقرر رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي تعليق الدوام الرسمي للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لليوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، بسبب الظروف الجوية السائدة، على ان يستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، متمنيا السلامة للجميع.



كما تقرر تأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا والمقرر عقدها اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر إلى يوم السبت الموافق 29/1/2022 من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11:30، على أن تستمر الامتحانات التي تبدأ قبل الساعة الثالثة لحين انتهائها.

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وقررت جامعة العلوم التطبيقية تعليق دوام الجامعة ليوم غد الخميس الموافق 20/ 1/ 2022 بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقالت الجامعة إنه سيتم تأجيل كافة الامتحانات المقررة غدا الخميس الموافق 20/ 1/ 2022 لتصبح يوم الأحد الموافق 6/ 2/ 2022 بنفس مواعيدها المعلنة سابقا.