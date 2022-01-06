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الخميس، 06-01-2022 10:04 ص

62.39 % نسبة النجاح في امتحان الشامل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني ، إن نسبة النجاح في امتحان الدورة الشتوية للشامل هذا العام بلغت 62.39% .

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وأوضح العجلوني، خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن النتائج، اليوم الخميس، أن نسبة النجاح قريبة من نسب النجاح العامة في الامتحان الشامل في السنوات السابقة.

 

واشار إلى أن هذه الدورة أكبر دورة شتوية في تاريخ الامتحان الشامل، حيث بلغ عدد الطلبة المشتركين فيها 8614 طالباً وطالبة، منهم 8375 مشترك على الخطط الجديدة، و239 مشتركين على الخطط القديمة.

وبين العجلوني أنه تقدم للامتحان بورقة أو أكثر (8598) طالباً وطالبةً، توزعوا على (49) كلية جامعية و جامعية متوسطة، في (140) برنامجا دراسيا، منها (81) برنامجا ضمن الخطط الدراسية الجديدة و (59) برنامجا ضمن الخطط الدراسية القديمة، نجح منهم ما مجموعه (5364) طالباً وطالبة، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (16) طالب وطالبة، من بينهم (3) حالات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وتم ضبط (12) حالة غش في أثناء الامتحان.



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