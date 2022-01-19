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الأربعاء، 19-01-2022 04:47 م

جامعة آل البيت تبحث التعاون مع مؤسسات التعليم الليبية

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الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للتسويق الدولي، الدكتور محمد الحدب، والمستشار الثقافي الليبي، الدكتور أحمد المهدي الدويك، اليوم الأربعاء، توسيع مظلة التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الليبية.
وتناول البحث تسهيل الإجراءات للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة بالجامعة، وتسهيل عملية قضاء إجازة التفرغ العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية في كلا البلدين.

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وناقش اللقاء أيضا تفعيل اتفاقية وقعت حديثا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين لاستقطاب طلبة ليبيين للدراسة في جامعة آل البيت. وأكد الحدب حرص الجامعة على بناء علاقات تعاون وثيقة مع الملحقية الثقافية الليبية لتشمل مختلف الأنشطة والمجالات على الصعيدين الأكاديمي والثقافي.


بدوره، أعرب الدويك عن اعتزازه بجامعة آل البيت بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة تخرج منها مئات الطلبة الليبيين، مشيدا بمستوى الرعاية العالي الذي توليه الجامعة للطلبة الدوليين، خاصة الليبيين ممن هم على مقاعد الدراسة حالياً في الجامعة.


 




 

 


 

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