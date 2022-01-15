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السبت، 15-01-2022 04:04 م

هام من جامعة آل البيت حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائية

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الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة آل البيت، اليوم السبت، عن تعديل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021//2022 للفترة الواقعة بين 16/1/2022 الى 27/1/2022 باستثناء امتحانات برنامج الماجستير / خارج أوقات الدوام فتبقى كما هي، وذلك بسبب الاحوال الجوية. 

وبينت ان الجدول يصبح كما يلي: 

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الجلسة الاولى: 8:30-10:30 الموعد الجديد 9:30- 11:30

الجلسة الثانية: 10:45 - 12:45 الموعد الجديد 11:45 - 1:45

الجلسة الثالثة: 1:00-3:00 الموعد الجديد 2:00- 4:00

وأضافت الجامعة، أنه تم تعديل أوقات جميع الإمتحانات ( تخصص أو متطلبات / محوسب أو ورقي) بناء على الأوقات المبينة أعلاه.


باستثناء امتحانات الماجستير خارج أوقات الدوام الرسمي.

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