هام من جامعة آل البيت حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائية

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة آل البيت، اليوم السبت، عن تعديل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021//2022 للفترة الواقعة بين 16/1/2022 الى 27/1/2022 باستثناء امتحانات برنامج الماجستير / خارج أوقات الدوام فتبقى كما هي، وذلك بسبب الاحوال الجوية.



وبينت ان الجدول يصبح كما يلي:

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الجلسة الاولى: 8:30-10:30 الموعد الجديد 9:30- 11:30



الجلسة الثانية: 10:45 - 12:45 الموعد الجديد 11:45 - 1:45



الجلسة الثالثة: 1:00-3:00 الموعد الجديد 2:00- 4:00



وأضافت الجامعة، أنه تم تعديل أوقات جميع الإمتحانات ( تخصص أو متطلبات / محوسب أو ورقي) بناء على الأوقات المبينة أعلاه.



باستثناء امتحانات الماجستير خارج أوقات الدوام الرسمي.



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