التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن حملة واسعة ستنطلق اليوم الأحد في الجامعات لإعطاء الجرعة الثالثة "المعززة" من لقاح كورونا.

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وقال الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إن الحملة ستشمل كافة العاملين والطلاب في الجامعات دون استثناء، موضحاً أن هدفنا أن تكون الجامعات مكان آمن محمي من الفيروس.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وأعلنت وزارة التعليم العالي بوقتٍ سابق، أن عدد اصابات كورونا التراكمي في الجامعات بلغ 5961 إصابة بما نسبته 1.5% من إجمالي عدد الطلبة وهيئة التدريس والإداريين.

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