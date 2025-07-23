ترامب: على وزارة العدل التحقيق في تلاعب أوباما بالمعلومات الاستخباراتية

وخلال لقاء ترامب مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، وجه الصحفيون سؤالا إليه بشأن من الذي يجب أن تركز وزارة العدل اهتمامها عليه في تحقيقاتها في المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
ورد ترامب على السؤال قائلا: "بناء على ما أقرأه... سيكون هذا الرئيس أوباما"، مضيفا أن "هذا هو من بدأ بذلك وبايدن كان معه هناك... ولم تكن هذه مجموعة كبيرة من الناس... ولكن رأس العصابة كان باراك حسين أوباما".
وكان مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تالسي غابارد قد نشر تقريرا يوم 18 يوليو الجاري، قال فيه إن إدارة الرئيس باراك أوباما قامت بفبركة معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا ف
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