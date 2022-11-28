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الإثنين، 28-11-2022 11:04 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنظم مباراة خيرية لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، مباراة خيرية بخماسي كرة القدم شارك فيها عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، وخصص ريعها لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان.

واتصفت وقائع المباراة التي جرت بين فريقي مبادرة "بصمة" و"فارمسجي"، بالإثارة والطابع الحماسي، وشهدت حضورا كبيرا من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وفاز فريق "بصمة" بالمباراة بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة ستة أهداف لكل منهما.

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