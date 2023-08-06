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الأحد، 06-08-2023 05:49 م

جامعة مؤتة تؤكد استمرار استكمال منظومة كلياتها الطبية

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الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور علي الضمور، أن الجامعة مستمرة بجهودها لاستكمال منظومة كلياتها الطبية والصحية.

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ولفت إلى أن كلية الأسنان ستستقبل الطلبة في قبولات الفصل الجامعي المقبل، حال حصولها على الموافقات من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح الضمور خلال لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام، أن الجامعة تسعى جاهدة لتستثمر جميع الفرص والمعطيات التحفيزية لتنهض بأدوارها وأهدافها الأكاديمية والبحثية والتنموية المجتمعية التي أخذت تتسع مظلتها بالخدمات النوعية التي بات يلمسها المجتمع في مختلف محافظات الجنوب، عبر الكليات الطبية والصحية التي تقدم خدمات نوعية في مرافقها الصحية من خلال الكوادر التدريسية فيها.


وقال إن الجامعة تضع توجهها المستقبلي نحو الارتقاء بهذه الخدمات لتصل الجامعة للتكاملية والشمولية باستحداث عيادات خارج الحرم الجامعي تتبع لكلية طب الأسنان، لافتا إلى أن العيادات ستقدم خدمات طبية مجانية لأبناء محافظات الجنوب واللاجئين، بما يعزز سعيها الجاد لأن تأخذ دورها وتترك بصمات عملية تترجم من خلالها روح التوجهات الملكية السامية بضرورة حضور الجامعات وأخذ دورها في دعم مجتمعات الوطن والمساهمة في تنميتها.

 




 

 


 

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