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الإثنين، 31-07-2023 09:52 م

ورشة تعريفية بجامعة مؤتة حول جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

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الوكيل الإخباري - احتضنت جامعة مؤتة، اليوم الاثنين، ورشة تعريفية بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، والتي نظمها مركز الريادة والابتكار في الجامعة، بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة ولي العهد ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى حماد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

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وقال مدير مركز الريادة والابتكار، الدكتور وليد الرواضية، إن الجائزة تعكس مدى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، بالشباب الأردني وإيمانه بأن الشباب قادر على تحقيق أعظم الإنجازات إذا تمّ تسليحه بالمهارات والوسائل اللازمة، وذلك من خلال تبنّي سموّه عدداً من المبادرات والمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها على الصعيد المحلي والدولي.


من جهتها، أكدت ريم يغمور من مؤسسة ولي العهد، أن استراتيجية عمل المؤسسة لها 3 محاور عمل رئيسية وهي الجاهزية للعمل والريادة، والقيادة، والمواطنة، كما وتُشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير الفرص المميزة لهم، لافتة إلى أن هذه الجائزة تأتي تجسيدا للشراكة بين "المؤسسة" ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتستهدف طلبة الجامعات الأردنية وخريجي مبادرة مليون مبرمج أردني.


بدورها، أوضحت مدير إدارة الاستثمار والريادة بالوكالة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليزا الحباشنة، أن الوزارة أطلقت هذه الجائزة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، وضمن التعاون الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستهدف الجائزة سنويا عددًا من القطاعات المهمة للتركيز عليها من قبل الطلبة، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الدورة استحداث بعض القطاعات التي يمكن للطلبة التقديم عليها تماشياً مع الخطة الوطنية "رؤية التحديث الاقتصادي" وصولا إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل في تنفيذ النتائج المطلوبة.


ودعت الطلبة إلى أن يكونوا شركاء في التغيير نحو الأفضل من خلال اطلاعهم على رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لتكون مصدر إلهام لهم في إيجاد حلول للتحديات التي تم تعريفها ضمن العديد من القطاعات.


وقدم ساطع المبيضين من إدارة الاستثمار والريادة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للطلبة عرضا توضيحيا للدورة الثالثة للجائزة، وجرى استعراض نموذج المشاركة في الجائزة، وتم تقديم الأجوبة على ما طرحه الطلبة من نقاشات واستفسارات متعلقة بالجائزة وآلية وشروط المشاركة فيها.

 




 

 


 

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