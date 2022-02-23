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الأربعاء، 23-02-2022 10:50 م

جرش تحتفل بيوم المرشد السياحي

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية سياحة جرش اليوم الاربعاء، بيوم المرشد السياحي الذي يصادف في الحادي والعشرين من شباط كل عام، بحضور محافظ جرش محمد ابو رمان وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمهتمين بالشأن السياحي .

وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة إن الاحتفال بيوم المرشد السياحي يأتي لتكريم أبناء القطاع الذين يعلمون على تعريف الزائر لبلدنا عن آثاره وتاريخه وثقافته والعادات والتقاليد باعتبار المرشد السياحي سفيرا ثقافي لمنطقته.

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