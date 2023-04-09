الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

كفرنجة: بحث أوجه التعاون بين جمعيتي نساء من أجل العطاء ونسمة خير

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

جرش: كريشان يشارك عمال الوطن ببلدية المعراض إفطارهم الرمضاني

مادبا: حرير تقيم إفطارا رمضانيا بالتعاون مع مركز زها الثقافي

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين في إقليم العاصمة

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة الاربعاء

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

وفاة الوزير الأسبق عمر شديفات

الأحد، 09-04-2023 10:15 م

جرش: كريشان يشارك عمال الوطن ببلدية المعراض إفطارهم الرمضاني

42023522742794260878


الوكيل الاخباري -أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن عمال الوطن هم عنوان الحضارة والتنمية.

وأشار كريشان، خلال مشاركته حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته بلدية المعراض بمحافظة جرش لعمال الوطن بحضور المحافظ الدكتور فراس الفاعور وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان والنواب زيد العتوم ونواش قواقزة وماجد الرواشدة ورؤساء البلديات وأبناء المجتمع المحلي إلى حرص الوزارة على الاهتمام بعمال الوطن وتثبيتهم وتقديم الامتيازات لهم، ولاسيما من يعملون في الميدان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238221751636657883

كفرنجة: بحث أوجه التعاون بين جمعيتي نساء من أجل العطاء ونسمة خير

220235174531255377068

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين

مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

وزارة التربية والتعليم

تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

wwwwwww

مادبا: حرير تقيم إفطارا رمضانيا بالتعاون مع مركز زها الثقافي

r

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين في إقليم العاصمة

أخبار متعلقة
1

بني مصطفى تشارك في إعداد الإفطار بموائد الرحمن لتكية أم علي

e

بني مصطفى تشارك المنتفعات في دار آمنة لإيواء النساء المعرضات للخطر مائدة الإفطار

320232873516940440710

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

3202326111933685286553

التنمية: 6.5 مليون دينار ستُوزع خلال رمضان

112022314520611239049

أبو حسان: تمكين المرأة سياسيًا في مقدمة أولويات الأردن

642438872a36f

طرح عطاء لتركيب كاميرات مراقبة في حافلات مديرية التسول لمنع أي تجاوزات