جرش: كريشان يشارك عمال الوطن ببلدية المعراض إفطارهم الرمضاني

الوكيل الاخباري -أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن عمال الوطن هم عنوان الحضارة والتنمية.



وأشار كريشان، خلال مشاركته حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته بلدية المعراض بمحافظة جرش لعمال الوطن بحضور المحافظ الدكتور فراس الفاعور وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان والنواب زيد العتوم ونواش قواقزة وماجد الرواشدة ورؤساء البلديات وأبناء المجتمع المحلي إلى حرص الوزارة على الاهتمام بعمال الوطن وتثبيتهم وتقديم الامتيازات لهم، ولاسيما من يعملون في الميدان.

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