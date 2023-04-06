بني مصطفى تشارك المنتفعات في دار آمنة لإيواء النساء المعرضات للخطر مائدة الإفطار

الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، المنتفعات في دار آمنة لإيواء النساء المعرضات للخطر مائدة الإفطار.



ويأتي الإفطار في إطار حرص بني مصطفى، على متابعة أحوال المنتفعين والمنتفعات في جميع الدور والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة.



وحضر الإفطار 22 من المنتفعات، ومديرة الدار سوزان كوشباي، والمشرفات، حيث استمعت من المنتفعات والمشرفات عن احتياجاتهم، وسبل تعزيز وتجويد الخدمات المقدمة.

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