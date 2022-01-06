جلسة تثقيفية عن دور الشباب بالتوعية بمطعوم كورونا بالكورة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة غربي اربد اليوم الخميس ، جلسة تثقيفية ضمن حملة ( شباب الك وفيد )، حول دور الشباب في التوعية بأهمية مطعوم كورونا ، بمشاركة 20 فتاة من عضوات المركز والمجتمع المحلي .



واكدت المدربة رهام ملحم ، اهمية الحملة في رفع المستوى التوعوي عند مختلف فئات المجتمع حول أهمية أخذ مطعوم فيروس كورونا، مضيفة أن الحملة أسهمت في مساندة الجهود الوطنية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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