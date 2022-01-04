حوارية في عجلون حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات صخرة" بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) حول أهمية تلقي مطعوم كورونا.



وأشارت المحاضرة والمتطوعة غادة القعقاع إلى دور المطاعيم في حماية الإنسان والمجتمع وكيف جرى تطويرها واختبارها ومراقبتها في أحدث المختبرات العالمية، مبينة ضرورة التصدي للإشاعة حول هذا الموضوع وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

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