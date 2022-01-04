الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

إربد : ورشة توعوية حول الحد من انتشار كورونا

رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

الهواري يؤكد على أهمية التعديلات التي جرى إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني

الأردن على موعد مع منخفض جوي ماطر الأسبوع المقبل

أكثر من 300 ألف تلقوا الجرعة 2 من لقاح كورونا منذ صدور أمر الدفاع 35

تحالف أوبك+ يوافق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر شباط

النواب ينقل صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

حوارية في عجلون حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

لماذا غادر الدغمي موقعه من رئاسة المجلس وعاد للجلوس مع بقية الأعضاء تحت القبة؟

الثلاثاء، 04-01-2022 04:59 م

حوارية في عجلون حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

12022323247209206399


الوكيل الاخباري  - نظم مركز "شابات صخرة" بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) حول أهمية تلقي مطعوم كورونا.

وأشارت المحاضرة والمتطوعة غادة القعقاع إلى دور المطاعيم في حماية الإنسان والمجتمع وكيف جرى تطويرها واختبارها ومراقبتها في أحدث المختبرات العالمية، مبينة ضرورة التصدي للإشاعة حول هذا الموضوع وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202130143318774565467

الهواري يؤكد على أهمية التعديلات التي جرى إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني

وزارة التربية والتعليم

التربية تتفقد امتحان الثانوية العامة في عدد من محافظات الجنوب

12202116163324537144569

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

M63A8869

التربية عن بناء المدارس: لن ندفع أول عامين للمستثمر والملكية كاملة تعود للوزارة

61d45b9b5838d

أكثر من 300 ألف تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ صدور أمر الدفاع 35

120223203016935514755

دراسة: قصبة إربد تحتاج لبناء مدارس إضافية وسوق مركزي جديد

أخبار متعلقة
لقاح 4

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

ابره

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء - اسماء

12202111213823511914741

جلسة نقاشية حول واقع المراكز الصحية والخدمات في مادبا

61c2edb535d72

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الاربعاء - أسماء

122021190228818577727

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية