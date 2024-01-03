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الأربعاء، 03-01-2024 05:51 م

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

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الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية مع نقابتي المقاولين الأردنيين، والمهندسين، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، لبحث الشراكة من أجل تطوير العمل في البترا.

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وشارك في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، نائب رئيس المجلس مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل ابو عامود، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ونائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وأمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، وعدد من المقاولين.

 

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