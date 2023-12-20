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الأربعاء، 20-12-2023 10:20 ص

سلطة إقليم البترا تطلق نظام الإنذار المبكر الثاني

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الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، نظام الإنذار المبكر الثاني لها، بالتعاون مع برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن مشروع "برنامج الإنذار المبكر".

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ويهدف النظام إلى المساهمة في تقليل المخاطر الناجمة عن مختلف الحالات الجوية الطارئة والتي أبرزها الفيضانات والسيول، لحماية حياة المواطنين والسياح والثروة الأثرية، والممتلكات العامة والخاصة وخفض التكاليف للعمليات اليومية، وذلك بالإنذار قبيل بدء تأثير الحالات الجوية للقيام بالإجراءات الاحترازية كتفقد الأنفاق ومجاري السيول والعبارات والأودية والمناطق الساخنة وإزالة العوائق.


كما يسهل النظام عملية متابعة الحالة الجوية ومراقبة الوضع عن كثب حتى انتهاء الحالة الجوية، ما يساهم في التكيّف مع التغيّر المناخي ويعزز النشاط الاقتصادي والسياحي في الإقليم.


وقال مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أول نظام مبكر في الأردن أطلقته السلطة عام 2014، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية، ويأتي النظام الثاني لحرص السلطة على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للسلطة والتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، باستخدام مكونات المعرفة بالمخاطر والرصد والتنبؤ.


وأكد العلياني، أن هذه الأنظمة تشكل لبنةً أساسية في منظومة الوقاية والتعامل مع الفيضانات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر في السلطة على هذا النظام، بما يساهم في إدارة خطر الفيضانات المفاجئة وتخفيف آثارها قبل وصولها إلى المناطق السكنية والمناطق الأثرية، وكذلك التخطيط في إعداد الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر من خلال إنشاء السدود على الأودية الرئيسية وبناء الجدران الاستنادية وغيرها.


يشار إلى أن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يهدف إلى دعم "أنظمة الإنذار المبكر" في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان والبلديات.

 




 

 


 

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