رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي المجتمع المحلي، عدة مطالب وقضايا ضمن إقليم البترا.



وأكد، البريزات خلال لقائه وفدا من وجهاء ورابطة عشيرة النوافلة، أن سلطة البترا تدرك أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية للنهوض بالمنطقة وتحسين الخدمات وتطوير العملية السياحية.



وقال إن هدف السلطة الأساسي وتوجهها الحالي هو ضمان استدامة المحمية الاثرية والحفاظ عليها، وزيادة زوار المدينة، ومدة إقامة السائح في البترا.

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