سلطة اقليم البترا تلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الوكيل الاخباري - أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الدولي الانمائي، على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطة لتنظيم المحمية الأثرية، ورؤيتها الاستراتيجية، وأهم المشاريع المنوي تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة لرؤية السلطة.

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وأكد بريزات، أن البترا وجهة سياحية عالمية، ويجب علينا جميعا ترسيخ الجهود لتسويقها وتطوير المنتج السياحي فيها بأعلى المعايير الملائمة للسياحة العالمية، في ظل توجيهات جلالة الملك لتعزيز الرؤية الاقتصادية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.