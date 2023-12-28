رئيس مفوضي البترا والسفير البرازيلي يبحثان التعاون السياحي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، سبل التعاون السياحي بين البلدين وبما يسهم في تبادل الخبرات.

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وأكد البريزات أهمية التعاون السياحي بين البلدين لمكانة مدينة البترا على خارطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن السلطة تسعى لإنجاز عملية تطوير شاملة في المنطقة أبرزها تنويع وتطوير المنتج السياحي في البترا.



ووضع البريزات السفير البرازيلي بالأهمية التي تحظى بها مدينة البترا كموقع تراث عالمي ومعلم أثري وسياحي مهم، ومن أبرز مواقع الجذب السياحي من مختلف أنحاء العالم.



من جانبه، قال السفير دو ناسيمنتو إنه جاء لمدينة البترا للاستمتاع بمعالمها، والاطلاع على إرثها التاريخي والسياحي، مشيرا إلى إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال السياحة لما يزخر به البلدان الصديقان من إمكانات كبيرة في هذا المجال، ومواقع سياحية وأثرية عظيمة.



وأضاف، أن بلاده تسعى إلى تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة لتطوير الجانب السياحي مع البترا بشكل خاص والمملكة بشكل عام.



يشار إلى أن سلطة إقليم البترا وقعت عام 2017 اتفاقية توأمة بين مدينة البترا وإدارة موقع تمثال المسيح المخلص في البرازيل، لتعزيز مكانة وحضور البترا عالمياً، والتأكيد على فرادة وتميز إرثها الحضري والطبيعي.