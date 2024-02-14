جلسة توعوية في مأدبا حول مكافحة المخدرات وقانون السير

الوكيل الإخباري -نظمت مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب بالشراكة مع الشرطة المجتمعية في محافظة مأدبا، ورشة توعوية حول آفة المخدرات وخطرها على الشباب، وأبرز تعديلات قانون السير الأردني.

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وأكد مدير شرطة محافظة مأدبا العميد منتصر عبيدات في الورشة أن دور الشرطة لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يمتد إلى بناء جسور التواصل وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع.



وبين مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، دور المدينة في خدمة الشباب وتطوير الحركة الشبابية في المحافظة على صعيد الفعاليات والأنشطة الرياضية، والتوعية والتثقيف الشبابي، التي لا تألو إدارتها جهدا في تكريس كل جهودها لما فيه منفعة للمجتمع.



وتحدث نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أيمن الصرايرة، عن دور إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها من خلال تنفيذ سياسات وبرامج توعي المجتمع حول مخاطر المخدرات.



وبين مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، جهود المعهد في تقديم برامج تدريبية متقدمة لتحسين مهارات السائقين، وتعزيز وعيهم بقوانين المرور، إضافة إلى تنظيم المعهد لحملات التوعية لتعزيز الوعي المروري والمشاركة في تطوير وتحسين القوانين المرورية.



وتحدث مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب عن دور مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن وضمان بيئة آمنة ومستدامة في المجتمع، بشكل شفاف وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الشرطة والمجتمع.



وتخلل الورشة مداخلات حول بعض مواد قانون السير المعدل وإجراءات علاج المدمنين في مراكز الإدمان، والاطلاع على معرض العقاقير والمواد المخدرة التي نفذته مديرية إدارة مكافحة المخدرات.