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الأحد، 13-03-2022 07:28 م

جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة للملك بالشونة الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب الشونة الشمالية"، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي حملت عنوان تعميق التحول الديموقراطي، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.

وتحدثت الناشطة سناء الظهيرات، خلال الجلسة، حول أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي تشكل نهجاً وخططاً للحكومات في مسيرة الاصلاح وصولاً إلى البناء الديموقراطي الذي ينعكس على مختلف أوجه الحياة العامة.

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