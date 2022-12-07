جلسة حوارية لمناقشة كتاب فريدة ومتميزة لسمو الأميرة دانا فراس

الوكيل الاخباري - نظمت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك ومكتب ايكوموس الأردن جلسة حوارية لمناقشة كتاب "فريدة ومتميزة" مواقع التراث العالمي في الأردن"، وهو من تأليف سمو الأميرة دانا فراس.



وقالت سمو الأميرة دانا فراس، رئيس إيكوموس – الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، إن التراث بعناصره ومكوناته كافة هو مجموعة من القيم الإنسانية التي تكون الهوية المرتبطة بالانتماء وشعور الفرد بجذوره وأصوله المرتبطة بوطنه.



وأشارت إلى أن للتراث ارتباطا مباشرا بالنمو والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وبث الأمل والإيجابية والتضامن، الأمر الذي يوجب علينا الاهتمام به، وبناء السياسات والأنظمة اللازمة لتحقيق ذلك بشكل مدروس.

اضافة اعلان