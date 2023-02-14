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الثلاثاء، 14-02-2023 06:44 م

جلسة نقاشية حول تعزيز حماية الأمومة من خلال قانون الضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - نظم مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "تعزيز حماية الأمومة من خلال قانون الضمان الاجتماعي".

وناقشت الجلسة جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير حماية اجتماعية للعاملات والعاملين بشكل عام، وحماية الأمومة والطفولة بشكل خاص، استجابة للتعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011، التي أوجبت توفير الحماية القانونية للأمومة والطفولة من خلال المادة 6/5.

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