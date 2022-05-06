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الجمعة، 06-05-2022 05:46 م

جمرك جسر الملك حسين: تعاملنا مع 50 ألف مسافرين خلال عطلة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قال عقيد جمارك خالد الفاعوري، مدير جمرك جسر الملك حسين إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين الذين تم التعامل معهم داخل المركز بكل سهولة ويسر خلال عطلة أيام عيد الفطر السعيد بلغ 50 ألف مسافر وزائر، مقدّمين لهم أفضل الخدمات الجمركية المتميزة.اضافة اعلان


وأضاف الفاعوري، بناءً على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وتواصله المستمر، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، وتعزيز مبنى المسافرين (الركاب) بالكادر الجمركي الخاص بالشحن التجاري، وكذلك استدعاء الموظفين المجازين، وتمديد ساعات العمل خلال فترة أيام عيد الفطر.

وأكّد الفاعوري، أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز في اجواء يسودها التناغم والانسجام المشترك والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان.

الجدير ذكره، أن أعداد المسافرين الذين تم التعامل معهم داخل المركز فاقت التوقعات نظرًا لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره منذ أكثر من عامين والتي أخذ العالم يتعافى منها بسلام، بالإضافة إلى عطلة العيد السعيد التي تجاوزت الأسبوع الكامل، مما ساهم في زيادة حركة المسافرين خلال أيام عيد الفطر في جميع المراكز الجمركية الحدودية عن الأعوام السابقة.

 




 

 


 

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