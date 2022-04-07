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الخميس، 07-04-2022 10:41 ص

تواصل فعاليات رمضانيات في مدينة الحسين للشباب

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الوكيل الإخباري - تواصلت مساء أمس الأربعاء في مدينة الحسين للشباب فعاليات "رمضانيات"، التي تتضمن أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك.

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وتضمنت الأنشطة قراءات للشاعر يوسف عبدالعزيز من قصائده التي تلائم أجواء الشهر الفضيل، كما عرضت فرقة المسرح الحر مسرحية "الدب الظريف" للأطفال بإشراف المخرج علي عليان، وختم الفنان عبدالرحيم غزلان السهرة الثالثة بوصلة غنائية من الفلكلور الأردني، شهدت تفاعلاً من الجمهور.


ويقام بشكل يومي على هامش الفعاليات، معرض وبازار خيري من منتوجات الجمعيات المشاركة تتنوع بين الحلي والإكسسوارات والأطعمة الشعبية والكتب، بالإضافة إلى الألعاب البدنية المخصصة للأطفال.


وتعد "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، تستهدف جميع الفئات العمرية.

 




 

 


 

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