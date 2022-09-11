الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

تنويه من الأمن العام حول تغيير موعد ومكان تلقي المعايطة للتهاني

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

الأحد، 11-09-2022 02:41 م

جمعية إربد للمسنين تكرم عددا من رواد العمل التطوعي

احترام-المسنين


الوكيل الاخباري- كرمت جمعية إربد لاستضافة المسنين في إربد اليوم الأحد، عددا من رواد العمل التطوعي الذين ساهموا بمسيرتها ودعمها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها.

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة خلال رعايته حفل التكريم إن الجهد الذي تقوم به مؤسسات العمل الخيري والتطوعي رافد ومساند لجهود الدولة في توفير الرعاية الكريمة لفئة عزيزة قدمت وأعطت ولم تجد السند فتصدى لذلك من هم أهل للمسؤولية والعمل الخيري لاحتضانهم ببر والذي افتقدوه لظرف ما.


وأكد الروابدة أن المجتمع الأردني من المجتمعات المتمسكة بقيمها وثوابتها المستمدة من عقيدتها ووطنيتها في تعظيم مفاهيم التكافل والتعاضد خصوصا للفئات المحتاجة.


وقال رئيس الجمعية حسين اللافي إن الجمعية تعمل على تعزيز التماسك المجتمعي، لافتا إلى أنها بصدد استكمال بناء المقر ليكون أكثر قدرة استيعابية لأعداد المسنين المتزايد، وتوفير بيئة حاضنة لهم وفق أفضل سبل الرعاية الصحية والنفسية.


وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن رسالة الجمعية ورؤيتها تجسد قيمة التكافل والتعاضد والرعاية الوالدية، مؤكدا أن البلدية داعم رئيس للجمعية وغيرها من الجمعيات الناشطة.


وأشار الرئيس الفخري للجمعية الدكتور أحمد الغزاوي وعدد من المستفيدين من خدماتها إلى مجموع الخدمات النهارية التي تقدمها الجمعية للمسنين الذي تستضيفهم.


وقدمت فرقة الناطور للفنون الأدائية فقرة فنية جسدت معاني وقيم التكافل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920224131718662476532

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

620222319130647460871

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

1

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

920229165923365287531

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

8202216131720716969213

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

www

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

أخبار متعلقة
8202229121116607602608

وزارة العمل: نتابع آلية إدماج أصحاب ذوي الإعاقة في سوق العمل

92022794745661907573

ورشة حول مشروع التمكين الإقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن

63147108c459a

وزارة العمل تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعاملين

820222717183384482817

محاضرة توعوية بالكرك عن السلّم الوظيفي ومهارات العمل

eeee

وزير العمل : سوق العمل بحاجة لمهارة بغض النظر عن الشهادة العلمية

8e65d169-95fa-4142-8d5f-86a318401101

وزير العمل يفتتح المقر الجديد لصندوق التنمية والتشغيل