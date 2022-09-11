جمعية إربد للمسنين تكرم عددا من رواد العمل التطوعي

الوكيل الاخباري- كرمت جمعية إربد لاستضافة المسنين في إربد اليوم الأحد، عددا من رواد العمل التطوعي الذين ساهموا بمسيرتها ودعمها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها.

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وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة خلال رعايته حفل التكريم إن الجهد الذي تقوم به مؤسسات العمل الخيري والتطوعي رافد ومساند لجهود الدولة في توفير الرعاية الكريمة لفئة عزيزة قدمت وأعطت ولم تجد السند فتصدى لذلك من هم أهل للمسؤولية والعمل الخيري لاحتضانهم ببر والذي افتقدوه لظرف ما.



وأكد الروابدة أن المجتمع الأردني من المجتمعات المتمسكة بقيمها وثوابتها المستمدة من عقيدتها ووطنيتها في تعظيم مفاهيم التكافل والتعاضد خصوصا للفئات المحتاجة.



وقال رئيس الجمعية حسين اللافي إن الجمعية تعمل على تعزيز التماسك المجتمعي، لافتا إلى أنها بصدد استكمال بناء المقر ليكون أكثر قدرة استيعابية لأعداد المسنين المتزايد، وتوفير بيئة حاضنة لهم وفق أفضل سبل الرعاية الصحية والنفسية.



وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن رسالة الجمعية ورؤيتها تجسد قيمة التكافل والتعاضد والرعاية الوالدية، مؤكدا أن البلدية داعم رئيس للجمعية وغيرها من الجمعيات الناشطة.



وأشار الرئيس الفخري للجمعية الدكتور أحمد الغزاوي وعدد من المستفيدين من خدماتها إلى مجموع الخدمات النهارية التي تقدمها الجمعية للمسنين الذي تستضيفهم.



وقدمت فرقة الناطور للفنون الأدائية فقرة فنية جسدت معاني وقيم التكافل.