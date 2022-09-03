محاضرة توعوية بالكرك عن السلّم الوظيفي ومهارات العمل

الوكيل الاخباري-نظمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركز شابات صرفا اليوم السبت، محاضرة توعوية بعنوان"السلّم الوظيفي ومهارات العمل" بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات من مختلف أنحاء لواء فقوع.

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وأوضحت المدربة أنوار الشقور خلال المحاضرة التي استهدفت الشابات الخريجات من مختلف التخصصات العلمية في اللواء أهمية التخطيط للحصول على الترقيات الوظيفية وأخلاقيات العمل وكيفية الحصول على امتيازات بعد اجتياز أفضل الدورات التدريبية.



وأكدت مشاركات ضرورة استمرارية مثل هذه المحاضرات التي تساهم في رفع المستوى التوعوي الاجتماعي والثقافي عند الشباب والشابات خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.