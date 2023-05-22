إغلاق ملحمتين ومسمكة بإربد لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية

الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة اربد، اليوم الاثنين، ملحمتين ومسمكة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وأتلفت كميات من اللحوم والأسماك فيها.



كما أتلفت اللجنة خلال جولة تفتيشية، كميات من المواد التموينية والعصائر لعدم توفر الشروط الصحية اللازمة لبيعها وعرضها وتخزينها.



وقال رئيس الجنة مساعد محافظ اربد، عمر القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجولة التي شملت شارعي حوارة والثلاثين، هي ضمن جولات رقابية وتفتيشية تنفذها اللجنة يوميا على فترتين صباحية ومسائية.



وأشار إلى تحرير مخالفات بيئية وبلدية وأخرى من مؤسسة الغذاء والدواء، لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة قانون البيئة.



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