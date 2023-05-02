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الثلاثاء، 02-05-2023 05:58 م

الحنيفات يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الزراعة المستدامة

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الوكيل الاخباري - أشاد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء جمعية الزراعة المستدامة، بنجاح التعاون بين الجانبين من خلال المشاريع المشتركة في المحافظات كافة.

وأشار إلى مشروع استثمار بيوت بلاستيكية على قطعة أرض تابعة لمديرية زراعة الأغوار الشمالية في شهر شباط الماضي، لتصبح هذه البيوت اليوم منتجة للمحاصيل بعد تأهيلها من قبل الجمعية، وتدريب منتسبيها على الزراعات المائية، مؤكدا استمرارية دعم المشروع.

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