جلسات تثقيفية في الطفيلة عن المحافظة على أماكن التنزه

الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، اليوم الاثنين، وضمن مشروع الدعم المجتمعي للاجئين الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، جلسات تثقيفية "عن بُعد"، عن أهمية المحافظة على أماكن التنزه والغابات الطبيعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغابات.



وقدمت المدربة في المجال البيئي من مديرية البيئة سوزان الضروس، عرضا عن الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تنفذها المديرية في الطفيلة، حيال أهمية ديمومة أماكن التنزه والغابات الطبيعية في مختلف مناطق المحافظة، سيما مع بدء الموسم السياحي، مشيرة إلى حملات التوعية التي تنظم على مدار العام للمحافظة على نظافة المناطق السياحية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





