السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 03:32 ص

جهود متواصلة للتعامل مع حريق شب بأراض زراعية في الكورة

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الوكيل الاخباري - تتواصل جهود طواقم الدفاع المدني للتعامل مع حريق شب مساء امس الجمعة بمنطقة وادي زقلاب بلواء الكورة، وأتى على ما يزيد عن 200 دونم من الاشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية والاعشاب الجافة، وفق الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام .

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وقال ان كوادر الدفاع المدني والاجهزة الامنية متواجدة في موقع الحريق الذي لا يزال التعامل معه جارياً لحصره ومنع امتداده .


وبين ان طواقم الدفاع المدني اخمدت في وقت سابق اليوم، حريقاً شب بمنطقة وادي تُبنه بلواء الكورة وأتى على مساحات من اشجار الزيتون والأعشاب الجافة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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