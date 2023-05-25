جوجل يحتفل بعيد استقلال الأردن الـ 77

الوكيل الإخباري - احتفل محرك البحث الأشهر على الإنترنت (جوجل) بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 77 الذي يصادف اليوم 25 ايار 2023.

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وعند الدخول لمحرك البحث جوجل سيلاحظ المستخدم في الأردن شعار "غوغل" فوقه العلم الأردني خفاقاً، كما ينتقل المستخدم إلى سلسلة مواضيع متنوعة مرتبطة بعيد استقلال المملكة ، وأخبار محلية ومواد منشورة مرتبطة بالاستقلال.



ويحتفل أبناء الأسرة الأردنيّة الواحدة، اليوم الخميس 25/ 5 / 2023 بفخر وعزيمة وعطاء، وأمل نحو مُستقبل مشرق بالذكرى 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مُستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم، بما تحقّق من منجزات أعلت من شأنه ورسّخت من مكانته، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وفي هذا اليوم الوطني الأغرّ، يُواصل الأردنيون مسيرة العمل والريادة والإنجاز، والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية، التي تستمدّ قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية، والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها، مُتحمّلين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه، وصون مكتسبات استقلاله بعزم وثقة واقتدار.

