حجاوي لـ الوكيل: العدول عن القرارات التخفيفية في حال تراجع الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن 87% من المصابين بفيروس كورونا الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات من فئة "غير المطعمين" .

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ولفت حجاوي ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن أعراض الفيروس تسيطر أكثر على الأشخاص الذين لم يتلقون اللقاح ، الأمر الذي يتسبّب بإدخالهم إلى المستشفيات، لعدم قدرتهم على مواجهة الفيروس ، خاصة لمن يعانون الأمراض المزمنة.

وأوضح في معرض حديثه أن متحور "دلتا" له نصيب الأسد في موجة كورونا الثالثة بالمملكة ، بنسبة تصل إلى نحو 90% من الإصابات الجديدة .

وعن إمكانية العدول عن الإجراءات التخفيفية التي أقرتها الحكومة مؤخرا ، بعد ارتفاع ملحوظ في الفحوصات الإيجابية والتي تجاوزت الـ4% ، عدا عن زيادة أعداد الحالات النشطة في المملكة ، فقد بيّن حجاوي أن المنحنى الوبائي هو "الحكم" في هذا الشأن .

وزاد " في حال استمرار ارتفاع الفحوصات الإيجابية ، فإنه سيتم دراسة القرارات المعمول بها حاليا ، لاتخاذ ما يناسب المرحلة الراهنة " .

وكشف أن الأسبوع القادم "مصيري" وحاسم ، لتقييم الوضع الوبائي في المملكة ، وزاد " نحن نقترب من الأول من أيلول ، لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، لاستكمال فتح القطاعات وإلغاء الحظر الجزئي".

وتمنّى حجاوي ، أن تعود الحياة إلى مجاريها ، للوصول إلى صيف آمن ، داعيا المواطنين إلى الإقبال على تلقي اللقاح ، لغايات تحقيق الهدف المرجو لكبح جماح الوباء .